Венгрия пообещала блокировать санкции против России из-за «Дружбы»
Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций против России на заседании Совета по иностранным делам, назначенном на 23 февраля, однако Венгрия его заблокирует, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим продвигаться важным для Киева решениям», — написал он в Х.
До этого Financial Times сообщала, что решение Венгрии заблокировать кредит за счет бюджета ЕС в размере €90 млрд также может поставить под угрозу кредит Киеву от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму свыше $8 млрд.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски