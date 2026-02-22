Венгрия пообещала блокировать санкции против России из-за «Дружбы»

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций против России на заседании Совета по иностранным делам, назначенном на 23 февраля, однако Венгрия его заблокирует, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим продвигаться важным для Киева решениям», — написал он в Х.

До этого Financial Times сообщала, что решение Венгрии заблокировать кредит за счет бюджета ЕС в размере €90 млрд также может поставить под угрозу кредит Киеву от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму свыше $8 млрд.

Материал дополняется.