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Политика ,  
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«Альтернатива для Германии» добилась исторического успеха на выборах

Партия предварительно набирает около 20% голосов и занимает второе место после блока ХДС/ХСС. Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила об открытости партии к переговорам о коалиции. Кандидат блока в канцлеры Мерц исключал такую возможность
Тино Хрупалла и&nbsp;Алиса Вайдель
Тино Хрупалла и Алиса Вайдель (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила рекордное в своей истории число голосов на выборах в бундестаг, заявила ее кандидат в канцлеры Алиса Вайдель. Ее цитирует Tagesschau.

По словам кандидата в канцлеры, ее партия добилась «исторического успеха» на парламентских выборах.

«Мы открыты для коалиционных переговоров с ХДС (Христианско-демократический союз. — РБК). <...> В противном случае никакие изменения политики в Германии невозможны», — заявила Вайдель.

Согласно предварительным данным, опубликованным ARD, АдГ набрала 19,5% на выборах, прошедших 23 февраля. Оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) предварительно, лидирует на выборах — он получил 29% голосов, пишет Bild.

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Олаф&nbsp;Шольц

«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в ФРГ. Партия была создана в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны, называя решение о введении в оборот общеевропейской валюты неудавшимся экспериментом. С течением времени в ее политике наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. Миграционный кризис в Германии 2015 года, когда страна приняла более миллиона выходцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, стал временем расцвета АдГ.

Партии правящей «светофорной» коалиции: Социал-демократическая партия (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые» продемонстрировали спад поддержки. Партия Шольца показала худший результат в своей истории, набрав 16%. «Зеленые» предварительно получили около 13% голосов, а СвДП рискует вовсе не пройти в бундестаг (у нее около 5%).

Пятипроцентный барьер для прохождения в парламент также рискует не преодолеть левопопопулисткий «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — у партии 4,5%.

Если расклад сил после окончательного подсчета голосов не поменяется, право сформировать правительство получит ХДС/ХСС, а возглавит его Фридрих Мерц. Последний исключал переговоры с АдГ о формировании коалиции из-за разногласий по миграционной политике.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Альтернатива для Германии Германия парламентские выборы Бундестаг
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