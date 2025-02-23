Кадыров назвал приказ Сталина о переселении чеченцев бесчеловечным

Кадыров: приказ Сталина о переселении чеченцев в 1944 году был бесчеловечным

Приказ о проведении операции «Чечевица» был бесчеловечным и преступным, заявил Кадыров. В Сибирь и Среднюю Азию были переселены почти 500 тыс. чеченцев и ингушей, тысячи высланных погибли в пути

Посетители у памятника жертвам депортации 1944 года в городе Назрани, в день годовщины депортации ингушского и чеченского народа (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Приказ советского лидера Иосифа Сталина о принудительном переселении чеченцев и ингушей в Сибирь и Центральную Азию был бесчеловечным, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. <…> Этот преступный приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней», — написал Кадыров.

Он напомнил, что операция по принудительной высылке носила название «Чечевица», а руководил ей народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия.

Депортация чеченцев и ингушей (операция называлась «Чечевица») с территории Чечено-Ингушской АССР в Среднюю Азию и Казахстан проходила в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Всего к 9 марта было принято для конвои­рования и отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов в каждом с общим количеством переселяемых 493 269 человек.

Кадыров назвал приказ Сталина преступным. По его словам, распоряжение привело к огромным жертвам: «тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней». «Наш народ был обречен на страдания лишь по воле жестокого режима, который не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей», — написал Кадыров.

Оправданием депортаций, по словам Кадырова, стали ложные обвинения, которые «не выдерживают никакой критики».

«История доказала их несостоятельность, ведь тысячи чеченцев героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, героически защищали Сталинград и участвовали в освобождении блокадного Ленинграда», — добавил глава Чечни.

Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, подписав в 2015 году указ о присвоении Грозному звания «Город воинской славы», считает глава региона. Кадыров назвал это признанием вклада чеченцев в победу в Великой Отечественной войне и шагом, положившим конец попыткам «очернить историю» народа.

В заключение глава Чечни выразил соболезнования родственникам и близким жертв репрессий. В другом сообщении он поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

Важно, чтобы политические репрессии больше не повторялись в истории России, говорил президент Владимир Путин. Он признавал, что среди репрессированных были «самые разные» лица, и что среди них оказывались «совершенно случайные люди». Путин называл неприемлемым «отсутствие права как такового в решении судеб людей», если хочется, чтобы у страны было будущее.