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Политика ,  
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Путин призвал не повторять политические репрессии в истории России

Путин: важно, чтобы политические репрессии не повторялись в истории России

Важно, чтобы политические репрессии больше не повторялись в истории России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства отметил, что жертвами политический репрессий были «самые разные люди». Среди них, по его словам, были и противники советского строя, и его сторонники, которые были причислены или являлись участниками внутриполитических советских групп, которые «боролись между собой и в результате этих столкновений оказались в числе репрессированных». Также репрессированными оказались и «совершенно случайные люди», подчеркнул Путин.

«Все это важно, но для нас важнее другое, для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Он назвал неприемлемым «отсутствие права как такового в решении судеб людей», если хочется, чтобы у страны было будущее.

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Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В 2020 году Путин поручил своей администрации совместно с ФСБ, МВД, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральным архивным агентством (Росархив) рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.

При этом тогда президент отметил, что открытие беспрепятственного доступа к архивным материалам несет большие риски, так как родственникам «не всегда будет приятно открыть дела своих предков». По его мнению, практически невозможно вынести однозначное решение о том, «порядочно ли человек поступал или как бы в вынужденном состоянии». «Поэтому, знаете, нужно быть очень аккуратными с этой информацией. Можно таких штампов наложить на людей, из поколения в поколение пойдет», — подчеркнул Путин.

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Теги
Персоны
Владимир Путин политические репрессии репрессии Совет по правам человека
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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