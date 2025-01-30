Мединский призвал отказаться от оценок Сталина по формуле «дьявол-ангел»
Помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК объяснил популярность образа Иосифа Сталина «естественным стремлением жить в великой стране».
«Сталин довольно популярен у части общества. Даже не столько Сталин как историческая фигура, а Сталин как образ. И то, что ему устанавливаются на частные деньги общественниками памятники, ни одного государственного при этом нет, это следствие и отражение этой популярности. Образ Сталина популярен, потому что в этом проецируется естественное стремление человека жить в великой стране. И образ Сталина ассоциируется с имперским величием и победой. Это тоже естественно и вполне объяснимо. Говоря о Сталине, хороший он или плохой, я считаю, что надо вообще избегать упрощенных оценок по формуле «дьявол — ангел», — говорит Мединский.
При этом он отказался комментировать открытие памятника Сталину в Вологодской области. В декабре 2024 года памятник открыл губернатор Георгий Филимонов, установку на территории дома-музея «Вологодская ссылка» монумента он объяснил запросом со стороны общества.
Мединский называет Сталина «исключительно сложной, противоречивой фигурой, которая жила и работала в исключительно тяжелое и противоречивое время, при этом будучи наделенной исключительно огромной личной властью».
«Рассуждая о нашей истории вообще и о Сталине в частности, наконец-то перестать проклинать или, наоборот, обожествлять… Мы должны с вами стараться понять, почему это произошло, и сделать выводы. Не наступать на грабли и в то же время использовать позитивные уроки», — сказал он.
В середине 2010-х Мединский заявлял, что его отношение к Сталину за последние 30 лет менялось раз десять. «Каждый раз прочитаешь новое произведение, или новые документы, или просто воспоминания, и все время какая-то новая грань открывается. Поэтому говорить сейчас о Сталине однозначно я бы не стал, но я бы в любом случае никогда не поддержал установку государственного памятника Сталину. Считаю, что это будет сильно разделять нацию», — говорил Мединский.
В 2021 году респонденты ВЦИОМа включили Сталина в первые тройки героев (20%) и антигероев (11%) советской эпохи.
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