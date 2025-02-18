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Военная операция на Украине ,  
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Италия предложила ЕС воздержаться от «антитрамповских» саммитов

Премьер Италии Мелони: ЕС не должен собираться на антитрамповские саммиты
Сюжет
Военная операция на Украине
Европейские лидеры встретились, чтобы обсудить ситуацию с конфликтом на Украине и скорыми переговорами США и России. Итальянский премьер раскритиковала ограниченный состав участников и предложила не содействовать Трампу
Дональд Трамп и Джорджа Мелони
Дональд Трамп и Джорджа Мелони (Фото: Правительство Италии / Reuters)

Евросоюзу следует работать вместе с США и их президентом Дональдом Трампом над урегулированием российско-украинского конфликта, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони, передает Il Sole 24 Ore.

Саммит европейских лидеров не должен становиться «антитрамповским форматом», а только наоборот, поскольку США работают над «достижением мира, и мы должны внести свой вклад», считает Мелона. Она усомнилась в перспективности ввода на территорию Украины европейских военнослужащих, сочтя эту инициативу «наиболее сложной и наименее эффективной».

По ее мнению, Европе необходимо опираться в сфере безопасности на США, а Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы боевые действия не возобновились снова.

Итальянский премьер выразила удивление ограниченным форматом встречи в связи с отсутствием многих стран Евросоюза, тоже помогавших Украине, и находящихся близко к ней.

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Фото:Yves Herman / Reuters

Неформальный саммит в Париже прошел 17 февраля. Там собрались лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании и Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте. Решений относительно российско-украинского конфликта принято не было.

Французский президент Эмманюэль Макрон после саммита созвонился с американским и украинским коллегами, после чего написал в X о необходимости гарантий безопасности для Украины. «В противном случае существует риск того, что это прекращение огня закончится так же, как и Минские соглашения», — предупредил политик.

Российские власти допускали получение Украиной гарантий безопасности, но при условии аналогичных действий в адрес России.

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Джорджа Мелони фото

Джорджа Мелони

политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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