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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ рассказала об опасениях союзников США в Азии

WSJ: у союзников США в Азии возникли опасения в поддержке из-за шагов по Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В частных разговорах власти Тайваня, Южной Кореи, Филиппин и Японии высказывают опасения по поводу приверженности США безопасности в Азии из-за старта переговоров с Россией без Украины, сообщает WSJ
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Старт диалога между США и Россией и обсуждение ситуации на Украине без участия Киева и европейских стран вызвали опасения среди азиатских союзников Вашингтона — Тайваня, Филиппин, Японии и Южной Кореи, их волнует, реально ли привержены Штаты обеспечению их безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

У США заключены договоренности о взаимной обороне с Японией, Филиппинами, Южной Кореей и, в рамках более широкого соглашения, с Таиландом. Официально Вашингтон придерживается принципа «одного Китая» в отношении Тайваня, однако поставляет Тайбэю оружие.

Издание отметило, что публично власти этих стран выразили уверенность в поддержке США в случае агрессии со стороны Китая или Северной Кореи. Однако, по сведениям газеты, в частном порядке некоторые чиновники высказали обеспокоенность, что президент США Дональд Трамп «может пойти на какую-то сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу спорных территорий в Азии или позволить ядерной программе Северной Кореи оставаться угрозой».

Исполнительный директор консалтинговой фирмы Amador Research Services, бывший сотрудник администрации президента Филиппин (2017–2018) Хулио Амадор рассказал, что недавние шаги США в отношении Украины вызвали беспокойство в филиппинской системе безопасности. «В частном порядке происходят разговоры, которые на самом деле демонстрируют озабоченность», — заявил он.

По словам Амадора, изменение политики США в Европе сигнализирует о том, что азиатские страны должны взять на себя ответственность за собственную оборону.

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Дональд Трамп

Такой же позиции придерживается научный сотрудник Центра политических исследований в Азии вашингтонского Брукингского института Линн Куок. По ее мнению, Трамп в конечном итоге может захотеть экономического урегулирования с Китаем. «Если Вашингтон готов заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным за счет Европы, Азия может только спросить, сделает ли он то же самое с Си Цзиньпином за счет Азии», — говорит Куок.

В ходе своего первого президентского срока Трамп пытался наладить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Они встречались трижды, в том числе один раз — в демилитаризованной зоне на границ двух Корей. После возвращения в Белый дом республиканец пообещал возобновить отношения с Кимом, отметив, что это «большой актив» для всего мира.

При этом с переизбранием Трампа между США и Китаем возникла новая торговая война: он ввел десятипроцентные пошлины на импортируемую китайскую продукцию, Пекин ответил такого же размера пошлинами на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентными — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США.

Также Китай ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил американские компании PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina в реестр ненадежных. Помимо этого, Пекин подал иск к Вашингтону в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) из-за пошлин.

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Азия Тайвань Южная Корея Япония Филиппины США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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