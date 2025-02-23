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Военная операция на Украине ,  
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Дуда посоветовал Зеленскому поторговаться с Трампом

Дуда: Трамп не столько политик, сколько бизнесмен
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Польский президент Анджей Дуда посоветовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому торговаться на переговорах с лидером США Дональдом Трампом, так как последний продолжает смотреть на помощь Киеву взглядом бизнесмена, а не политика.

«США — это посредник, а нынешний американский президент не столько политик, сколько бизнесмен, который полагает, что поскольку страна поддерживала Украину в течение последних лет, выделяя огромные средства на военную, и не только военную, поддержку Киева, то Соединенные Штаты хотели бы получить от этого какую-то прибыль <...> Примени к этому бизнес-подход, торгуйся — и только», — процитировал Дуду tvn24.

Польский президент подчеркнул, что поддержка Украины обошлась США в «сотни миллиардов долларов». По мнению Дуды, экономическое присутствие США на Украине — это гарантия безопасности Киеву.

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Анджей Дуда

Дуда сделал такое заявление после того, как встретился с Трампом 22 февраля за кулисами конференции консервативного политического действия (CPAC) в Мэриленде (США).

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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