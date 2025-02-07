Трамп пообещал возобновить отношения с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит отношения с Пхеньяном и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Сигэру Исибой.
«У нас будут отношения с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном. Я с ним очень хорошо ладил, как вы все знаете. <...> Думаю, это будет для всех очень большим активом, если я с ним поддерживаю хорошие отношения. Я имею в виду: я поддерживаю хорошие отношения с ним, он ладит со мной. <...> Я думаю, это большой актив для всего мира, не только для США», — сказал Трамп.
Также президент США сообщил, что его администрация на этой неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму около $1 млрд. Трамп подчеркнул, что Токио является одним из крупнейших покупателей американского оружия, добавив, что США «полностью привержены обеспечению безопасности Японии».
Исиба отметил, что в ходе разговора с Трампом сообщил тому, что Токио хочет нарастить инвестиции в США до «беспрецедентного» $1 трлн. Стороны договорились усилить сотрудничество в передовых сферах, включая искусственный интеллект и полупроводники, а также подтвердили планы по наращиванию поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, рассказал он.
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