 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп пообещал возобновить отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит отношения с Пхеньяном и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Сигэру Исибой.

«У нас будут отношения с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном. Я с ним очень хорошо ладил, как вы все знаете. <...> Думаю, это будет для всех очень большим активом, если я с ним поддерживаю хорошие отношения. Я имею в виду: я поддерживаю хорошие отношения с ним, он ладит со мной. <...> Я думаю, это большой актив для всего мира, не только для США», — сказал Трамп.

Также президент США сообщил, что его администрация на этой неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму около $1 млрд. Трамп подчеркнул, что Токио является одним из крупнейших покупателей американского оружия, добавив, что США «полностью привержены обеспечению безопасности Японии».

Исиба отметил, что в ходе разговора с Трампом сообщил тому, что Токио хочет нарастить инвестиции в США до «беспрецедентного» $1 трлн. Стороны договорились усилить сотрудничество в передовых сферах, включая искусственный интеллект и полупроводники, а также подтвердили планы по наращиванию поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, рассказал он.

Материал дополняется.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 17:52
«Ъ» узнал претензии Генпрокуратуры к бизнесменам Богданчикову и ГарберуБизнес, 23:42
Трамп пообещал возобновить отношения с Ким Чен ЫномПолитика, 23:33
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 23:07
В Киеве объявили воздушную тревогуПолитика, 22:46
Саркози надели электронный браслет по делу о прослушиванииПолитика, 22:23
В USAID сочли решение о роспуске «хуже Афганистана»Политика, 22:20
И.о. губернатора Новгородской области стал первый замглавы регионаПолитика, 22:16
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 22:10
Трамп заявил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения»Политика, 21:52
Россиянка сыграет с белоруской за выход в финал турнира WTA в РумынииСпорт, 21:40
Трамп попросил у Зеленского что-то взамен денег, потраченных на УкраинуПолитика, 21:31
Автогол «Динамо» вывел «Спартак» в финал Зимнего кубка РПЛСпорт, 21:29
Калининградский СК завел три дела против матери мальчика, убитого отчимомОбщество, 21:14
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 21:06