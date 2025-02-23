Польский президент объяснил «хитрый план» США по Украине

Анджей Дуда (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Во главе США сейчас стоит не столько политик, сколько бизнесмен, который желает получить прибыль с сотен миллионов долларов, потраченных на помощь Украине, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью TVN24.

«Для меня американское экономическое присутствие — довольно хитрый план, потому что это также своего рода гарантия безопасности для Украины», — сказал президент, комментируя переговоры Киева и Вашингтона насчет полезных ископаемых на $500 млрд.

Дуда рассказал, что посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому взглянуть на предложение США с деловой точки зрения, поскольку президент Украины и сам, как и Трамп, долгое время занимался бизнесом. Вероятно, предположил польский президент, сделку придется оформить именно в нынешнем виде, какой ее предлагают США, ведь она имеет множество стратегических последствий для безопасности.

«Для меня самое главное, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который будет длиться долго, потому что именно этого хотят поляки, и именно этого хочу я как президент», — заключил Дуда.

США предлагают Украине создать специальный фонд на $500 млрд, подконтрольный Вашингтону, взносы в которой бы делал Киева, выяснила New Yrok Times. План соглашения предполагает, что Украина отказывается от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Киев не принял этот вариант и предложил снизить сумму в пять раз — до $100 млрд.

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