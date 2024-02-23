Factor TV сообщил о подготовке визита Зеленского в Армению

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению, сообщает армянский телеканал Factor TV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, визит состоится в скором времени, однако дата визита окончательно не подтверждена. Ожидается, что Зеленский прибудет в Ереван в марте.

Поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. <...> В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона», — ответил он на вопрос Factor TV о возможных последствиях конфликта на Украине для Кавказа. Когда у него уточнили, говорит ли он о визите Зеленского, Лобач сказал: «Могу только сказать, что весна принесет в Армению много позитивных событий».

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