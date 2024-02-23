Украина направила Польше ноту после инцидента с рассыпанным зерном

Фото: Василь Зварич / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Украина направила Польше ноту с требованием наказать виновных в инциденте с рассыпанным на железной дороге украинским зерном, сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч в соцсети X (ранее Twitter).

Инцидент произошел на станции в селе Дорохуск (расположено на границе с Украиной, там находится КПП «Дорохуск — Ягодин»), уточнил посол. По его словам, украинский рапс, который частично рассыпали злоумышленники, после таможенного контроля должен был направиться транзитом через Польшу в Германию.

«Посольство Украины незамедлительно направило польским властям официальную ноту о наказании преступников. Это недопустимо!» — заявил Зварыч и отметил, что это не первое подобное происшествие.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в X написал, что вскрыты были три вагона-зерновоза.

По данным польской полиции, зерно рассыпалось не в Дорохуске, а в другом селе поблизости, сообщает портал Wpolityce. Инцидент произошел утром 23 февраля. Сотрудники полиции устанавливают личности рассыпавших зерно, добавили в ведомстве.

20 февраля протестующие польские фермеры перекрыли железную дорогу в районе КПП «Медика — Шегини» на границе с Украиной, высыпав на пути зерно из вагонов. «Это реакция на наплыв зерна из Украины», — пояснил тогда один из организаторов протеста Роман Кондрув. Железную дорогу разблокировали менее чем через полчаса.

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С 9 февраля по 10 марта проходит забастовка польских производителей сельхозпродукции. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей в связи с предложением Еврокомиссии продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ограничить импорт наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.