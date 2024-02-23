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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры удара по американскому ЗРК Patriot на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны опубликовало кадры, на которых, по его данным, запечатлен удар по пусковой установке и другим машинам, входящим в состав американского комплекса ПВО Patriot

Минобороны показало кадры удара по американскому ЗРК Patriot на Украине
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Минобороны опубликовало кадры, на которых, как сообщили в ведомстве, запечатлен удар по пусковой установке и другим машинам, входящим в состав комплекса ПВО Patriot.

«Ракетными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», — сообщили в ведомстве.

Где именно был нанесен удар, в Минобороны не уточнили.

Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти–восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.

17 мая 2023 года в Минобороны заявили, что 16 мая в результате удара российским гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса Patriot, которые находились в Киеве. Чуть позже, 30 мая, Шойгу заявил об уничтожении комплекса Patriot в Киеве «за последние дни».

Комплексы Patriot на Украину поставляли Германия и США. О решении поставить системы ПВО Patriot Киеву США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый Patriot из Германии прибыл на Украину весной 2023 года.

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