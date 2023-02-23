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Шольц счел неразумными атаки на Россию с помощью переданного Киеву оружия

Шольц: атака на Россию с помощью переданного Киеву оружия была бы неразумной
Канцлер призвал «всегда оставаться разумными» и не использовать переданное Киеву оружие для атак на Россию. По его словам, стороны заранее обговаривали это условие и «согласились с тем, что этого не произойдет»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы неразумно использовать поставляемое Киеву оружие для организации нападений на территорию России. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ZDF.

«Cовершенно очевидно, что все, что мы делаем, допустимо. Однако в то же время всегда необходимо оставаться разумными, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем [Киеву], например, совершил бы нападение на российскую территорию», — отметил глава правительства ФРГ (цитата по ТАСС).

По его словам, о том, что оружие не должно быть использовано для атак на Россию, было заранее оговорено и стороны «согласились с тем, что этого не произойдет».

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине почти год назад — 24 февраля 2022 года. Главной целью он называл защиту населения Донбасса, «демилитаризацию и денацификацию» Украины. В октябре по итогам референдума ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были включены в состав России. Украина называет их оккупированными. В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности новых территорий закрыт.

Германия до начала российской военной операции на Украине отказывалась передавать Киеву оружие, но затем изменила свою позицию. 26 февраля 2022 года Шольц впервые анонсировал поставки летальных вооружений Киеву, в том числе1 тыс. противотанковых ракет Panzerfaust и 500 «Стингеров». Впоследствии Украине были переданы немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) типа «Гепард», системы ПВО IRIS-T, РСЗО Mars, а также бронетранспортеры, пикапы, дроны и другое вооружение.

В середине января Шольц после долгих дебатов в Германии объявил о решении поставить Украине 14 тяжелых танков Leopard 2. После этого в коалицию по поставкам Киеву Leopard 2 вошли восемь стран: Дания, Испания, Канада, Нидерланды, ФРГ, Польша, Норвегия и Португалия, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин. 23 февраля о своем решении передать танки немецкого производства Украине также объявила Финляндия.

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Шольц счел неразумными атаки на Россию с помощью переданного Киеву оружия
Шольц счел неразумными атаки на Россию с помощью переданного Киеву оружия

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Олаф Шольц Германия танки Военная операция на Украине
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