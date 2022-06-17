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Общество ,  
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Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области

Штурмовик Су-25 разбился во время тренировочного полета, пилот выжил. Летчика нашли и доставили в часть, его здоровью ничего не угрожает. По информации военных, авария могла произойти из-за технической неисправности

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Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области, летчик катапультировался, он жив, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Западного военного округа (ЗВО).

«Во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщает, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность, на месте работает военная комиссия.

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Telegram-канал «Белгород № 1» отмечает, что самолет мог столкнуться с опорой линии электропередачи. Авария произошла около 08:00 в районе села Новая Слободка.

РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Белгородской области, в администрацию Корочанского района, в пресс-службу Минобороны России, а также в западное межрегиональное СУ на транспорте СК России, в прокуратуру Белгородской области.

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Штурмовик Су-25 ВКС России разбился в Белгородской области во время планового учебно-тренировочного полета, летчик выжил, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

Минобороны сообщало об аварии еще одного Су-25 воздушно-космических сил России 24 февраля, в день начала военной операции на Украине. Тогда, по словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, крушение произошло из-за ошибки пилотирования. Летчик благополучно катапультировался. Место аварии не называлось.

В тот же день оборонное ведомство сообщило о крушении в Воронежской области военно-транспортного самолета Ан-26, выполнявшего плановый полет перевозке имущества. Причиной падения стал отказ техники, экипаж самолета погиб.

14 марта в Минобороны рассказали о попадании в российский штурмовик Су-25 ракеты, выпущенной с земли украинскими военными из переносного зенитного ракетного комплекса. Штурмовик следовал в паре с другим самолетом. Летчик пострадавшего самолета после попадания ракеты решил не покидать самолет, он отключил поврежденный двигатель и смог увести вторую ракету в сторону с помощью выстрела тепловых ловушек, прикрыв второй самолет. Самолеты благополучно приземлились, летчики живы.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
При участии
Анастасия Серова, Екатерина Костина
самолет Белгородская область ЧП авария Су-25 пилот

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