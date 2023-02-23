Председатель Генассамблеи по-русски отказался исключить Россию из ООН

Кёрёши заявил о неприемлемости начала ядерной войны в связи с приостановкой участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений

Чаба Кёрёши (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / picture alliance / Luiz Rampelot / ТАСС)

Россия остается важнейшим членом ООН, заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на русском языке. Трансляция выступления шла на YouTube.

«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации. Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание», — сказал Кёрёши.

Продолжая говорить на русском языке, председатель Генассамблеи заявил о неприемлемости начала ядерной войны. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — подчеркнул Кёрёши.

17 февраля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что исключение каких-либо стран из организации не способствует долгосрочному поиску мира. За день до этого Европарламент большинством голосов согласился внести резолюцию с призывом «продолжать международную изоляцию России, включая членство в международных организациях», среди которых был и Совбез ООН.

Ранее к этому призывали Украина и ее западные партнеры. «Государство, которое совершает военные преступления по отношению к мирным людям, не может быть членом Совбеза ООН», — отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

23 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать, в частности, разработав механизм приостановки членства в нем. Он обвинил Россию в нарушении международного права, отметив, что, раз подобные действия допускаются постоянным членом Совбеза, значит, «в международном праве есть изъян». В то же время он говорил, что исключить Россию из СБ ООН или приостановить ее членство невозможно без соответствующих изменений в Уставе организации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призывала не воспринимать всерьез попытки украинского руководства лишить Россию членства в ООН. «Прислушиваться к этим болезненным заявлениям <...> совершенно не стоит», — сказала Захарова.