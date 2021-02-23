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Политика ,  
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Украина вышла из соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве

Речь идет о двух соглашениях, подписанных в 1991 и 1992 годах. Согласно первому документу, воздушное пространство государств-подписантов рассматривалось как единое
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Украина вышла из подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщается на его официальном сайте.

Речь идет о выходе из двух соглашений. Первое — о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного в Минске 25 декабря 1991 года. Согласно этому документу, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое. Также стороны соглашения создали совет по авиации и использованию воздушного пространства — Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) был учрежден в декабре 1991 года на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 государствами. Его подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Главные направления деятельности совета - сохранение единых авиационных правил, единой системы сертификации авиационной техники и ее производства, а также независимое расследование авиационных происшествий и координация вопросов развития гражданской авиации.

Также Киев объявил о выходе из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте. Документ, в частности, предусматривал, что его участники «будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования».

В своем указе президент Украины поручил министерству иностранных дел сообщить в Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из соглашений.

Украина решила выйти еще из трех соглашений СНГ
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Украина была одной из стран — основателей Содружества независимых государств, однако Киев так и не ратифицировал устав СНГ, разработанный в 1993 году. После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс разрыва договоров в рамках СНГ. В марте 2014 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил прекратить председательство страны в СНГ и объявил о начале процесса выхода из содружества.

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В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов содружества, все представители страны из уставных органов Содружества были отозваны. После этого Киев начал процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках объединения. В январе 2019 года страна прекратила свое участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности и о межгосударственном обмене экономической информацией.

В августе 2020 года Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран — участниц СНГ в сфере научно-исследовательской деятельности. Решение было принято в связи с тем, что Киев принимал участие в совете командующих пограничных войск как наблюдатель и не ратифицировал ряд договоров в сфере пограничного сотрудничества стран СНГ.

Автор
Анастасия Батманова
Украина СНГ
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