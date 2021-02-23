Украина вышла из соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве

Речь идет о двух соглашениях, подписанных в 1991 и 1992 годах. Согласно первому документу, воздушное пространство государств-подписантов рассматривалось как единое

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Украина вышла из подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщается на его официальном сайте.

Речь идет о выходе из двух соглашений. Первое — о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного в Минске 25 декабря 1991 года. Согласно этому документу, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое. Также стороны соглашения создали совет по авиации и использованию воздушного пространства — Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) был учрежден в декабре 1991 года на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 государствами. Его подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Главные направления деятельности совета - сохранение единых авиационных правил, единой системы сертификации авиационной техники и ее производства, а также независимое расследование авиационных происшествий и координация вопросов развития гражданской авиации.

Также Киев объявил о выходе из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте. Документ, в частности, предусматривал, что его участники «будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования».

В своем указе президент Украины поручил министерству иностранных дел сообщить в Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из соглашений.