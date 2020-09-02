Украина решила выйти еще из трех соглашений СНГ

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Кабинет министров Украины принял решение выйти еще из трех соглашений СНГ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров страны, которое транслировалось в прямом эфире на странице правительства на YouTube.

Речь идет о соглашениях о сотрудничестве в области ветеринарии, в области санитарной охраны территорий государств — участников СНГ и о создании координационного совета по карантину растений членов Содружества.

В Киеве считают нецелесообразным участие в этих договорах в рамках Содружества, поскольку, в частности, между странами действуют двусторонние сертификаты для бесперебойного экспорта или импорта животных и продукции животного происхождения в страны СНГ. Также Украина будет наращивать сотрудничество с Европейском союзом.

В начале августа Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск. Данное решение было принято в связи с тем, что Киев принимал участие в совете командующих пограничных войск СНГ как наблюдатель и не ратифицировал ряд договоров в сфере пограничного сотрудничества.