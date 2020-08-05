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Политика ,  
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Украина вышла еще из одного соглашения СНГ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран — участниц СНГ в сфере научно-исследовательской деятельности. Соответствующее решение было принято украинским правительством на заседании, передает Gordon.ua.

Данное решение было принято в связи с тем, что Киев принимал участие в совете командующих пограничных войск как наблюдатель и не ратифицировал ряд договоров в сфере пограничного сотрудничества стран СНГ.

Указанное соглашение было подписано в 1996 году. Документ предусматривает взаимодействие войск при проведении исследований и разработке современных средств охраны госграниц.

Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
Политика

В январе 2019 года Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ: соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Теги: Украина, СНГ, погранвойска, соглашение
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