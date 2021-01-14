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ЕСПЧ признал частично приемлемыми часть обвинений Украины против России

Большая палата Европейского суда по правам человека продолжит рассмотрение иска Украины против России по нарушениям прав человека в Крыму. В то же время судьи признали часть обвинений Киева неприемлемыми, отметил Минюст России
Фото: Vincent Kessler / Reuters
Фото: Vincent Kessler / Reuters

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 14 января, признала частично приемлемым поданный Украиной против России иск (заявление № 20958/14), говорится в заявлении суда. Украина в нем утверждает о систематическом нарушении Россией в Крыму Европейской конвенции о правах человека. После этого решения процесс продолжится, дальнейший график разбирательства по делу будет сформирован ЕСПЧ, сообщил российский Минюст.

В то же время несколько обвинений против России, поданных Украиной, Большая палата не признала достаточными для рассмотрения, в частности в убийствах граждан, задержании и запугивании журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций, сообщило Министерство юстиции России.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Дело основано на двух жалобах Украины против России, поданных в 2014 и в 2015 годах. В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело под названием «Украина против России (относительно Крыма)». 7 мая 2018 года дело было передано на рассмотрение Большой палаты, которая провела слушание 11 сентября 2019-го. В жалобах украинская сторона указывает на имевшее место систематическое нарушение прав человека в Крыму уже с 27 февраля 2014 года по август 2015 года. Крым был принят в состав России 18 марта 2014 года, но украинская сторона настаивает на том, что Россия осуществляла «эффективный контроль» над ситуацией в автономной республике уже с конца февраля 2014 года и тогда же были допущены многочисленные нарушения европейской конвенции.

Российские представители указывали на то, что иск не может быть принят к рассмотрению. Выступавший в сентябре прошлого года в Большой палате заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин заявлял, что жалоба Украины является политической, а упор делается на то, каким образом Крым был присоединен к России. «Российские солдаты лишь предотвращали насилие и не осуществляли эффективный контроль или юрисдикцию на территории Крыма», — говорил он.

Киев подал в ЕСПЧ иск о правах украинских политзаключенных в России
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Фото:Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Однако члены Большой палаты решили, что Россия осуществляла контроль над Крымом, учитывая, в частности, размер и силу возросшего российского военного присутствия с января по март 2014 года, «без согласия украинских властей или каких-либо доказательств того, что существовала угроза размещению там российских войск согласно соответствующим двусторонним соглашениям».

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Полина Химшиашвили
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