 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Эксперты оценили перспективы переговоров в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о переговорах в Кремле и Абу-Даби

Эксперты оценили перспективы переговоров в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК
Video

За последние сутки Россия поучаствовала в двух переговорах по урегулированию на Украине. Накануне в Кремль приезжал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаум. Они поговорили с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Юрием Ушаковым и спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

На следующий день начались переговоры в ОАЭ — там они проходят в трехстороннем формате — с участием России, США и Украины.

Президент ОАЭ пожелал успеха на переговорах России, США и Украине
Политика
Мохаммед бин Заид Аль Нахайян

О чем говорит закрытый формат переговоров?

Как с этим связан «Совет мира» Трампа?

К чему приведут переговоры?

Это обсудили в спецэфире телеканала РБК с экспертами:

  • генеральным директором центра политической информации Алексеем Мухиным;
  • экспертом международного клуба «Валдай» Андрей Коротунов
  • старший научный сотрудник центра североамериканских исследований РАН Александра Войтоловская;

Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Стивен Уиткофф

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Теги
Персоны
Переговоры ОАЭ Абу-Даби Владимир Путин Стив Уиткофф Россия США Дональд Трамп Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Президент ОАЭ пожелал успеха на переговорах России, США и Украине
Политика
Президент ОАЭ встретился с главами делегаций России, Украины и США
Политика
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
«Зенит» объявил об уходе лучшего бомбардира РПЛ-2024 в бразильский клуб Спорт, 20:16
В Европе заявили, что «еще не конец» проблем с США Политика, 20:16
Эксперты оценили перспективы переговоров в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 20:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 20:05
Изъятые активы владельца «Кириешек» перешли в управление РСХБ Бизнес, 20:05
Московское «Динамо» обыграло клуб Слуцкого в серии пенальти Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Бакинский метрополитен снизит зависимость от российских поездов Бизнес, 20:00
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан Политика, 19:50
«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в товарищеском матче в ОАЭ Спорт, 19:49
Президент ОАЭ пожелал успеха на переговорах России, США и Украине Политика, 19:46
Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби в цифрах. Инфографика Политика, 19:46
СК сообщил, что для жизни похищенного красноярского подростка нет угрозы Общество, 19:43
Агент россиян в НХЛ назвал самых перспективных молодых хоккеистов страны Спорт, 19:35