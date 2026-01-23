Эксперты оценили перспективы переговоров в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК
За последние сутки Россия поучаствовала в двух переговорах по урегулированию на Украине. Накануне в Кремль приезжал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаум. Они поговорили с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Юрием Ушаковым и спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
На следующий день начались переговоры в ОАЭ — там они проходят в трехстороннем формате — с участием России, США и Украины.
О чем говорит закрытый формат переговоров?
Как с этим связан «Совет мира» Трампа?
К чему приведут переговоры?
Это обсудили в спецэфире телеканала РБК с экспертами:
- генеральным директором центра политической информации Алексеем Мухиным;
- экспертом международного клуба «Валдай» Андрей Коротунов
- старший научный сотрудник центра североамериканских исследований РАН Александра Войтоловская;
