Лондон засекретил доклад о рисках ядерной войны в Азии из-за климата

Авторы доклада считают, что в Азии может разразиться ядерная война из-за обмеления рек в Гималаях: потенциально это вызовет напряженность между Китаем, Индией и Пакистаном — одними из наиболее населенных стран в мире

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Правительство Великобритании засекретило доклад разведслужб, содержащий предупреждение, что изменение климата на планете может привести к массовой миграции в Соединенное Королевство и спровоцировать ядерную войну в Азии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на документ.

Доклад называется «Глобальная утрата биоразнообразия, коллапс экосистем и национальная безопасность». Его готовили при содействии объединенного разведывательного комитета, который курирует MI5 и MI6.

Документ планировали обнародовать еще прошлой осенью, но канцелярия британского премьера заблокировала публикацию из-за чрезмерного негативного содержания.

Впоследствии британский кабмин был вынужден опубликовать доклад из-за запроса в соответствии с законом о свободе информации. Однако документ был обнародован в сокращенном виде. В нем говорится о «реалистичной вероятности» того, что сокращение территорий лесов и обмеление рек, питаемых ледниками, приведет к «глобальной конкуренции за продовольствие» уже начиная с 2030-х годов.

The Times, однако, удалось ознакомиться с полной версией доклада, сохраненной для внутреннего пользования. В нем, в частности, содержится более пессимистичное допущение, что сокращение территорий тропических лесов в Конго и пересыхание рек, питаемых Гималаями, могут заставить людей бежать в Европу, что приведет к проведению «более поляризованной и популистской политики в Великобритании» и окажет «дополнительное давление на и без того перегруженную национальную инфраструктуру».

В докладе также говорится, что Великобритания может стать еще более привлекательным направлением для миграции жителей из стран Южной Азии, поскольку в королевстве уже и так есть многочисленная диаспора выходцев из этого региона.

Руководители разведслужб предупредили, что сокращение числа рек в Гималаях «почти наверняка приведет к эскалации напряженности» между Китаем, Индией и Пакистаном и потенциально может стать предпосылкой к ядерной войне.

Разрушение экосистем также может побудить людей совершать в Великобритании акты «экотерроризма» или вовлечь НАТО в конфликты из-за зерновых запасов у России и Украины, считают авторы доклада. Экосистемы по всему миру находятся в таком состоянии, что критическая точка может быть пройдена уже совсем скоро и они будут неумолимо деградировать, независимо от того, какие меры для их защиты предпримет человечество. Так, для канадских и российских лесов эта критическая точка может быть пройдена уже к 2030 году, как и для ледников в Гималаях, питающих реки, от которых зависят 2 млрд человек, утверждается в докладе.

Индия и Китай в последние годы постоянно меняются местами в рейтинге самых населенных стран мира: сейчас лидером является первая, за ней следует Китай (в обеих странах живет более 1,4 млрд человек). Пакистан занимает пятое место, его населяют более 250 млн человек. Китай, наряду с Россией и США, входит в тройку стран, которые обладают всеми компонентами ядерной триады — стратегическими ядерными силами наземного, морского и воздушного базирования. И Индия, и Пакистан проводили ядерные испытания и имеют собственные арсеналы.