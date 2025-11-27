Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды
Прогнозы погоды востребованы во многих сферах бизнеса. По оценке Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД), основными потребителями выступают компании из транспортного сектора, топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, ЖКХ и сельского хозяйства. Без прогноза погоды нельзя разрешить взлет самолета, принять решение о начале сельскохозяйственных работ, рассчитать потребности многоквартирного дома в энергии на зимний период.
Потенциал экономического влияния прогнозов погоды значительно выше нынешнего уровня. По оценкам Всемирной метеорологической службы, потенциальная ежегодная выгода от улучшения прогнозов погоды, систем заблаговременных предупреждений и информации о климате может составить не менее $162 млрд в год.
Прогнозные показатели
Прогнозы погоды — результат долгого труда огромного числа людей. Сегодня в структурах Росгидромета трудятся 36 тыс. человек, занятых самой разной работой — от наземных наблюдений до космических технологий, от ведения бумажных архивов до проведения сложных математических расчетов на суперкомпьютерах.
В основе любых прогнозов лежат данные наблюдений. Сегодня в структуру Росгидромета входят более 12 тыс. точек сбора данных о погоде, научно-исследовательские судна, самолет-лаборатория Як-42Д и крупнейшая в мире гидрометеорологическая система мониторинга Земли, состоящая из 20 космических аппаратов.
Собранная информация отправляется в 17 научных институтов, где полученные данные обрабатывают с помощью сложных математических моделей на суперкомпьютерах. Как отметили в Росгидромете, современные технологии позволяют добиться высокой точности: оправдываемость краткосрочных прогнозов сроком до семи суток сегодня составляет порядка 96%, прогнозов на месяц — немногим выше 70%, а сверхдолгосрочных прогнозов на полгода — от 60%.
Климатическая память
Для составления прогнозов нужны не только свежие, но и архивные данные. Например, чтобы рассчитать климатические нормы (средние показатели температуры, осадков или давления за 30 лет), аналитики сравнивают текущие данные с информаций за прошлые десятилетия. Это позволяет увидеть динамику того, как меняется климат: становится ли теплее зимой, учащаются ли засухи, наводнения, другие природные катастрофы. За хранение и обработку данных о климате отвечает Мировой центр данных Росгидромета, который ведет Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды — масштабный архив, где собраны результаты наблюдений за многие годы.
В задачи центра входит также обеспечение информацией потребителей из самых разных сфер — управления, бизнеса, экономики, финансов, науки, образования, здравоохранения, говорит директор ВНИИГМИ-МЦД Владислав Шаймарданов. Каждая отрасль экономики находит свое применение для информации о погоде.
Например, для гидрологической экспертизы при возведении новых объектов нужна информация, как меняется уровень поверхностных вод, а при подготовке к строительству объектов, имеющих загрязняющие выбросы в атмосферу, нужно учесть особенности ветров в данной местности.
Особое значение данные центра имеют для развития Арктических территорий. В частности, они позволяют оценивать текущее состояние и возможные изменения многолетнемерзлых грунтов при подготовке к строительству в районах Крайнего Севера.
Данные Мирового центра данных применяются также в социальной и медицинской сферах. Так, климатическая статистика позволяет принимать решения по введению социальных льгот и выплат в регионах, предсказывать вспышки простудных заболеваний и аллергий.
Современные технологии позволяют не только фиксировать изменения, но и моделировать их последствия. Ученые исследуют, как глобальное потепление влияет на регионы России, какие территории могут пострадать от подъема уровня моря или таяния вечной мерзлоты. Эти данные ложатся в основу государственных стратегий и помогают в планировании на годы вперед.
Технологии будущего
Росгидромет продолжает развивать технологии мониторинга: внедряет новые спутниковые системы, совершенствует методы анализа данных и расширяет сеть наблюдений. Сегодня ведомство внедряет продукты на основе машинного обучения, искусственного интеллекта и big data.
Применение новых технологий и развитие систем наблюдения позволит значительно улучшать точность прогнозов, говорят представители Росгидромета. Так, в этом году информационная база прогноза текущей погоды была расширена данными спутников «Арктика-1», «Арктика-2» и «Электро». «Для глобального усвоения данных с российских и зарубежных метеоспутников создана нейросетевая модель наблюдений, обученная на реальных данных о ветре со спутников серии «Арктика», — подчеркнули в ведомстве.
Росгидромет также наладил выпуск сверхкраткосрочных прогнозов погоды для Европейской территории России на основе данных наземной наблюдательной сети, включая данные радиолокаторов, модернизировал систему прогнозов снежного покрова.
В работе находятся проекты по созданию нового поколения систем оперативных гидрологических прогнозов водного и ледового режимов рек, озер и водохранилищ, основанных на отечественных современных методах и моделях.
Как подчеркивают в Росгидромете, главная цель — сделать прогнозы точнее и удобнее для их конечных пользователей, так, чтобы бизнес мог работать и планировать свою деятельность с опорой на точные научные данные.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили