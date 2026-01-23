 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
В ЕС заявили о «постдавосском» миропорядке из-за Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Доверие между странами Запада стало шатким, в том числе на фоне разногласий вокруг Гренландии, заявил Politico европейский чиновник. Другой дипломат предупредил, что восстановить доверие уже невозможно
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Европе считают, что после Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) установился «постдавосский» мировой порядок, пишет Politico со ссылкой на источник.

Подобное представление возникло на фоне разногласий между США и ЕС вокруг Гренландии. Говоря о новой реальности, формулировку «постдавосский мир» употребил один из европейских чиновников.

Как отмечает Politico, новый миропорядок определяется недостатком доверия стран Запада друг к другу.

«Теперь, когда доверие утрачено, оно уже не вернется. Я чувствую, что мир изменился коренным образом», — сказал еще один дипломат.

«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе
Политика
Дональд Трамп

«Это переломный момент», — высказался в беседе с Politico дипломат одной из стран Восточной Европы, знакомый с ходом дискуссий внутри ЕС.

Происходящее он назвал «шоковой терапией».

«Европа не может вернуться к тому, как было раньше. Они [лидеры] говорят об этом уже несколько дней», — добавил собеседник издания.

С самого первого дня прихода к власти в США президента Дональда Трампа европейские чиновники разделились на тех, кто хочет ему угодить и кто считает, что это не сработает, писал Bloomberg.

С начала января Трамп вновь активно заговорил о присоединении Гренландии — автономной территории в составе Дании. Свои притязания он объясняет тем, что в противном случае остров захватят Россия или Китай.

Мнения европейских чиновников в этой ситуации разделились. «Умиротворение всегда служит признаком слабости», — говорил, например, польский премьер Дональд Туск. В свою очередь, высокопоставленный европейский чиновник говорил Bloomberg, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию США в попытке угодить администрации Трампа. The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров, сообщила, что Дания в рамках сделки с США может передать Вашингтону небольшую территорию острова. По сведениям газеты, США могли бы построить там военные базы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, призвали блок действовать независимо. «Мы понимаем, что должны работать как независимая Европа», — подчеркнула, со своей стороны, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

