Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе

Владимир Путин и Стив Уиткофф (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Американская делегация на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле поделилась информацией о встрече главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует Кремль.

«Из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками от встречи президента США в Давосе с Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали», — сказал Ушаков.

Кроме того, члены делегации США также дали оценку контактам, состоявшимся в декабре—январе во Флориде и в ряде европейских столиц.

Накануне вечером Уиткофф, зять Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. От российской стороны в них участвовали Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились более трех с половиной часов.

Также, по его словам, Путин и Уиткофф договорились поддерживать контакты «как по украинской, так и по другим темам».

По результатам встречи, сказал Ушаков, стороны отметили, что долгосрочное урегулирование конфликта в Украине невозможно без разрешения территориальных вопросов «по согласованной в Анкоридже формуле». По его словам, Москва «искренне заинтересована» в урегулировании политико-дипломатическими методами. «Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», — сказал он.

Уиткофф приехал в Москву уже в седьмой раз, Кушнер — во второй. В прошлый раз они встречались с Путиным в начале декабря, по итогам ни одна из сторон не сообщала о конкретных договоренностях. Грюнбаум впервые участвует в переговорах. Последнего Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».