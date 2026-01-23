 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе

Ушаков: Уиткофф рассказал Путину о встрече Трампа и Зеленского в Давосе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин и Стив&nbsp;Уиткофф
Владимир Путин и Стив Уиткофф (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Американская делегация на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле поделилась информацией о встрече главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует Кремль.

«Из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками от встречи президента США в Давосе с Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали», — сказал Ушаков.

Трамп оценил предстоящие переговоры США, России и Украины в ОАЭ
Политика
Дональд Трамп

Кроме того, члены делегации США также дали оценку контактам, состоявшимся в декабре—январе во Флориде и в ряде европейских столиц.

Накануне вечером Уиткофф, зять Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. От российской стороны в них участвовали Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились более трех с половиной часов.

Также, по его словам, Путин и Уиткофф договорились поддерживать контакты «как по украинской, так и по другим темам».

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
Политика
Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум (на заднем плане) на встрече в Кремле

По результатам встречи, сказал Ушаков, стороны отметили, что долгосрочное урегулирование конфликта в Украине невозможно без разрешения территориальных вопросов «по согласованной в Анкоридже формуле». По его словам, Москва «искренне заинтересована» в урегулировании политико-дипломатическими методами. «Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», — сказал он.

Уиткофф приехал в Москву уже в седьмой раз, Кушнер — во второй. В прошлый раз они встречались с Путиным в начале декабря, по итогам ни одна из сторон не сообщала о конкретных договоренностях. Грюнбаум впервые участвует в переговорах. Последнего Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Юрий Ушаков Стив Уиткофф переговоры Кремль Военная операция на Украине Дональд Трамп Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Эксперты оценили шансы урегулирования на Украине после новых переговоров
Политика
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
«Синара» назвала недооцененные акции с учетом цен на сырье и курса рубля Инвестиции, 11:05
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:04
Reuters узнал, кем Индия начала заменять российских поставщиков нефти Политика, 11:02
ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов Политика, 10:58
Начать заново. Как возобновить карьерный путь после долгого перерыва Образование, 10:54
Самолет Пхукет — Барнаул планирует экстренно приземлиться в Китае Общество, 10:54
FT узнала, что глав компаний не выпускали из зала после речи Трампа Политика, 10:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408 Общество, 10:42
Тренер сборной Белоруссии временно возглавил баскетбольный «Зенит» Спорт, 10:38
Трамвай сошел с рельс на Ростокинском проезде в Москве Общество, 10:36
Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе Политика, 10:32
В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии Политика, 10:26
Соболенко победила сменившую гражданство россиянку на Australian Open Спорт, 10:26
Российский защитник «Каролины» Никишин устроил драку в матче НХЛ Спорт, 10:25