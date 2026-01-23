Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе
Американская делегация на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле поделилась информацией о встрече главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует Кремль.
«Из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками от встречи президента США в Давосе с Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали», — сказал Ушаков.
Кроме того, члены делегации США также дали оценку контактам, состоявшимся в декабре—январе во Флориде и в ряде европейских столиц.
Накануне вечером Уиткофф, зять Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. От российской стороны в них участвовали Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились более трех с половиной часов.
Также, по его словам, Путин и Уиткофф договорились поддерживать контакты «как по украинской, так и по другим темам».
По результатам встречи, сказал Ушаков, стороны отметили, что долгосрочное урегулирование конфликта в Украине невозможно без разрешения территориальных вопросов «по согласованной в Анкоридже формуле». По его словам, Москва «искренне заинтересована» в урегулировании политико-дипломатическими методами. «Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», — сказал он.
Уиткофф приехал в Москву уже в седьмой раз, Кушнер — во второй. В прошлый раз они встречались с Путиным в начале декабря, по итогам ни одна из сторон не сообщала о конкретных договоренностях. Грюнбаум впервые участвует в переговорах. Последнего Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине