Китай в 2024 году нарастил закупки нефти и СПГ из России

Китай нарастил закупки российской нефти на 1,3% в 2024 году по сравнению с 2023-м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Импорт составил почти 108,5 млн т горючего. Пекин закупил у Москвы нефти на $62,42 млрд. Россия занимает первое место среди поставщиков этого вида топлива для КНР.

На втором месте — Саудовская Аравия. Закупки Пекином нефти у Эр-Рияда в 2024 году уменьшились на 8,5%, до 78,63 млн т. Третье место занимает Малайзия с поставками в размере 70,32 млн т.

Кроме того, Россия увеличила объем поставляемого Китаю сжиженного природного газа (СПГ) на 3,3%. В 2024 году показатель достиг 8,3 млн т. При этом стоимость импорта снизилась до $4,99 млрд. Москва находится на третьем месте среди продавцов СПГ для Пекина.

На первом месте находится Австралия с объемом 26,19 млн т. В тройку основных поставщиков СПГ входит Катар, который продал КНР 18,34 млн газа.