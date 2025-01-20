Китай в 2024 году нарастил закупки нефти и СПГ из России
Китай нарастил закупки российской нефти на 1,3% в 2024 году по сравнению с 2023-м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Импорт составил почти 108,5 млн т горючего. Пекин закупил у Москвы нефти на $62,42 млрд. Россия занимает первое место среди поставщиков этого вида топлива для КНР.
На втором месте — Саудовская Аравия. Закупки Пекином нефти у Эр-Рияда в 2024 году уменьшились на 8,5%, до 78,63 млн т. Третье место занимает Малайзия с поставками в размере 70,32 млн т.
Кроме того, Россия увеличила объем поставляемого Китаю сжиженного природного газа (СПГ) на 3,3%. В 2024 году показатель достиг 8,3 млн т. При этом стоимость импорта снизилась до $4,99 млрд. Москва находится на третьем месте среди продавцов СПГ для Пекина.
На первом месте находится Австралия с объемом 26,19 млн т. В тройку основных поставщиков СПГ входит Катар, который продал КНР 18,34 млн газа.
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