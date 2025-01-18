Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам

Врио губернатора заявил переселенцам, что они не бомжи и все получат жилье. Хинштейн также сказал, что «очень многие должны ответить за то, что здесь происходило, из-за коррупционной в том числе схемы»

Video

На Красной площади в центре Курска собралась группа жителей приграничных районов, покинувших свои дома после нападения ВСУ. На встречу с ними вышел врио главы региона Александр Хинштейн. Кадры с митинга опубликовало местное издание «Секунда».

Одна из жительниц заявила, что переселенцы «остались бомжами», с чем Хинштейн не согласился и пообещал, что все люди получат сертификаты и жилье.

Люди задавали врио губернатора вопросы о том, когда сертификаты на жилье смогут получить те, кто относится не только к льготным категориям населения; вопросы жителей также касались ипотечного жилья, недостроенной и не оформленной в собственность недвижимости. Также участники встречи попросили провести встречу, на которой бы был представитель от каждой семьи переселенцев.

Хинштейн сообщил, что на следующей неделе пройдет встреча с рабочей группой из числа жителей Суджанского района, планируются встречи и с жителями других районов. Провести более масштабное мероприятие, по его словам, нельзя из-за введенных в регионе режимов ЧС и КТО — они ограничивают сбор более 50 человек в одном месте. По словам Хинштейна, на площади собралось больше людей, но он не позволит применять к ним каких-либо мер.

«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них уже направлены материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие — не хочу пока называть [имена] <...> — должны за то, что здесь происходило, из-за коррупционной в том числе схемы, должны ответить», — также сказал врио губернатора.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Курской области.

Жители приграничных районов уже выходили на митинг в Курске в ноябре, тогда основной темой также была выдача жилищных сертификатов. После этого прошла официальная встреча с представителями власти, в том числе вице-премьером Маратом Хуснуллиным, занимавшим тогда пост губернатора Алексеем Смирновым и бывшим главой региона, ныне главой Минтранса Романом Старовойтом.

5 декабря президент Владимир Путин назначил Хинштейна врио главы региона, Смирнов покинул пост. Путин отмечал, что замена произошла в связи с востребованностью в регионе «кризисного управления».