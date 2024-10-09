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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области создали министерство восстановления приграничья

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Курской области, где с начала августа идут бои с ВСУ, объявил о реорганизации регионального правительства. В частности, в его структуре появится министерство восстановления и развития приграничья
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти Курской области учредили новое министерство — восстановления и развития приграничья. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он добавил, что в рамках внутренней реорганизации министерство внутренней политики и комитет молодежной политики региона станут отдельными ведомствами, а комитеты по труду и занятости населения и по тарифам и ценам будут преобразованы в министерства.

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Фото:John Moore / Getty Images

Кроме того, Смирнов, вступивший в должность в середине сентября 2024 года, утвердил в свое прямое подчинение областные министерства имущества, финансов и бюджетного контроля, а также Государственную жилинспекцию, департамент администрации по профилактике коррупции и представительство области при федеральном правительстве. Дополнительно в прямое подчинение губернатора переходят преобразованные из комитетов министерства правового обеспечения и архитектуры.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются боевые действия. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении более десятка населенных пунктов.

Ранее Смирнов назначил Алексея Дедова своим первым заместителем губернатора и председателем правительства Курской области. Алексей Дедов находился в статусе исполняющего обязанности с момента назначения Алексея Смирнова врио губернатора в мае 2024 года. До этого с 2021 года он находился на посту вице-губернатора официально. В ведении Дедова находятся вопросы ЖКХ, тарифов и цен, культурного наследия, транспорта и автомобильных дорог.

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Курская область восстановление Алексей Смирнов
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Алексей Смирнов

губернатор Курской области
27 мая 1973 года
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