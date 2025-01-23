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Эксклюзив

Вице-спикер Думы предложил ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах

Вице-спикер Думы Даванков предложил ввести самозапрет покупок на маркетплейсах
С ростом популярности маркетплейсов возникла проблема неконтролируемого потребления, считает вице-спикер Думы Владислав Даванков. Он предлагает решить ее установкой самозапрета на покупки или денежного лимита
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил законодательно обязать маркетплейсы ввести функцию установки самозапрета для граждан на покупки товаров либо установки ежемесячного денежного лимита. Такое обращение (копия есть у РБК) он направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Пользователь маркетплейсов сможет самостоятельно настраивать параметры ограничений, в том числе сумму лимита, который он готов потратить, категорию товаров и срок действия запрета. «Реализация указанной инициативы может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем», — поясняет Даванков.

Поправки депутат предлагает внести в проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации», который разрабатывает Минэкономразвития.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В письме Решетникову Даванков поясняет, что с ростом популярности маркетплейсов появилась проблема неконтролируемого потребления, а у многих покупателей проявилась зависимость от онлайн-покупок.

С 1 марта 2025 года вступит в силу закон, который разрешит гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Он будет распространяться только на потребительские кредиты и займы, но не будет касаться ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой. Подать заявление на установку самозапрета можно будет на портале госуслуг или лично в МФЦ. Такими же способами можно подать заявление на снятие запрета.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Сбера», в 2023 году оборот электронной коммерции в России вырос на 28% по сравнению с 2022 годом (до 6,4 трлн руб.). В октябре 2024 года основательница Wildberries Татьяна Ким сообщала, что за девять месяцев общий рост оборота объединенной компании ООО «РВБ» составил 67%. В целом по году в компании ожидали прирост 60% год к году.

Опрос ВЦИОМа, проведенный в 2021 году, показал, что больше половины россиян (57%) совершали спонтанные, импульсивные покупки, 60% — среди женщин, 79% — среди молодых людей 18–24 лет. Две трети респондентов (68%) делают такие покупки примерно раз в несколько месяцев или реже, 21% — раз в месяц, 7% — каждую неделю. При этом 43% опрошенных ни разу не приобретали товар без раздумий.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
маркетплейс Владислав Даванков Максим Решетников Новые люди
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Максим Решетников фото

Максим Решетников

политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
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