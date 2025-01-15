В РКН ответили на предложение проверять возраст клиентов маркетплейсов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор (РКН) готов рассмотреть возможность проверки возраста посетителей маркетплейсов через «Госуслуги» перед ознакомлением с товарами для взрослых или их покупкой. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РБК.

«Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы по этому вопросу, когда они в установленном порядке поступят в адрес Роскомнадзора. Вместе с тем обращаем внимание, что этот вопрос находится в ведении Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день такой законопроект в ведомство не поступал, уточнили в РКН.

Сенатор Совета Федерации Артем Шейкин выступил с инициативой 23 декабря 2024 года. В письме руководителю Роскомнадзора Андрею Липову он написал, что родители серьезно озабочены тем, что доступ к взрослым категориям товаров можно получить без верификации личности.

По словам сенатора, на маркетплейсах можно получить доступ к изображениям сексуального насилия, нетрадиционных сексуальных отношений и других тем, которые могут нанести вред психическому и нравственному развитию детей.