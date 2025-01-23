Госсекретарь США посетит Панаму после угрозы Трампа вернуть канал

Новый госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это будет его первая поездка за рубеж в качестве главы Госдепартамента США.

Визит состоится уже на следующей неделе, сказал изданию собеседник. По словам источника, Рубио также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику.

Как правило, первую поездку после вступления в должность госсекретарь США совершает в страну, которая является союзницей Вашингтона, отмечает агентство. Так, предшественники Рубио Энтони Блинкен и Рекс Тиллерсон посещали Японию и Германию соответственно.

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