Госсекретарь США посетит Панаму после угрозы Трампа вернуть канал
Новый госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это будет его первая поездка за рубеж в качестве главы Госдепартамента США.
Визит состоится уже на следующей неделе, сказал изданию собеседник. По словам источника, Рубио также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику.
Как правило, первую поездку после вступления в должность госсекретарь США совершает в страну, которая является союзницей Вашингтона, отмечает агентство. Так, предшественники Рубио Энтони Блинкен и Рекс Тиллерсон посещали Японию и Германию соответственно.
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