 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Панама начала аудит управляющей компании после слов Трампа о канале

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Правительство Панамы начало проверку гонконгской компании Hutchison Ports после того, как президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть США контроль над каналом между Атлантикой и Тихим океаном в связи с возможным распространением на него китайского влияния.

Hutchison Ports управляет портами Бальбоа и Кристобаль, которые играют ключевую роль в транспортировке товаров через Панамский канал, обеспечивая связь между Атлантическим и Тихим океанами.

«Сегодня наши аудиторы прибыли в [компанию], чтобы начать исчерпывающую проверку, направленную на обеспечение эффективного и прозрачного использования государственных ресурсов», — говорится в сообщении управления генерального контролера Панамы в Х.

Hutchison Ports управляет портами с обоих сторон канала, говорится в сообщении агентства Reuters. Через канал ежегодно проходит около трех процентов мировой морской торговли.

Накануне Трамп в своей инаугурационной речи объявил о планах в ближайшее время вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче ошибкой.


После этого, управление генерального контролера Панамы разместило в своем X видео, на котором видно, что около десяти человек в костюмах выходят из автобуса в местные офисы Hutchison Ports, чтобы начать аудит.

Панама отказала Трампу в передаче США контроля над каналом
Политика
Фото:Carlos Jasso / Reuters


Компания впервые получила возможность управлять двумя портами в 1997 году, когда Гонконг был возвращен Великобританией под власть Китая и продлила ее в 2021 году.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом, заявив, что «канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета».

В то же время, по словам президента, панамские власти готовы к диалогу, если он не будет подрывать права, суверенитет Панамы и ее право собственности на канал.

В 1903 году США поддержали отделение Панамы от Колумбии и подписали с ней соглашение, по которому Вашингтон получил «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Однако на фоне усиливающихся антиамериканских настроений в Панаме в 1977 году стороны подписали два соглашения. Одно из них подразумевало, что к 1999 году управление каналом будет полностью передано панамским властям. Согласно второму — договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, — США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути. То есть, поясняет WSJ, США имеют право на применение силы только в случае военной или враждебной угрозы мирному проходу судов.

Читайте РБК в Telegram.

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия

Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Гонконг Панамский канал
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Панама отказала Трампу в передаче США контроля над каналом
Политика
Трамп пообещал вернуть Панамский канал: мы его отдавали не Китаю
Политика
WSJ назвала возможные последствия для США захвата Панамского канала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
Нетаньяху объявил о начале операции на Западном берегуПолитика, 14:59
Панама начала аудит управляющей компании после слов Трампа о каналеПолитика, 14:54
Миллиардер предупредил о грозящей Британии «долговой спирали смерти»Экономика, 14:50
Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда ТрампаИнвестиции, 14:45
Лавров заявил о «взаимоприемлемых развязках» с АрмениейПолитика, 14:43
В Непале повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тыс.Общество, 14:39
«Ростелеком» после данных о взломе хакерами заявил об утечке у подрядчикаТехнологии и медиа, 14:35
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Группа Экзалтер» проведет pre-IPO на Мосбирже объемом ₽660 млнИнвестиции, 14:30
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Площадь виноградников в Италии сократилась на 15% с 2000 годаВино, 14:30
Как зумеры трансформируют рынок трудаPro, 14:27
Названный пророссийским кандидат в президенты Румынии лидирует в опросахПолитика, 14:26
Залужный рассказал об ухудшившихся отношениях с офисом ЗеленскогоПолитика, 14:20
Чехия со второго квартала увеличит поставки нефти в обход РоссииПолитика, 14:16