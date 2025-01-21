Панама начала аудит управляющей компании после слов Трампа о канале

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Правительство Панамы начало проверку гонконгской компании Hutchison Ports после того, как президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть США контроль над каналом между Атлантикой и Тихим океаном в связи с возможным распространением на него китайского влияния.

Hutchison Ports управляет портами Бальбоа и Кристобаль, которые играют ключевую роль в транспортировке товаров через Панамский канал, обеспечивая связь между Атлантическим и Тихим океанами.

«Сегодня наши аудиторы прибыли в [компанию], чтобы начать исчерпывающую проверку, направленную на обеспечение эффективного и прозрачного использования государственных ресурсов», — говорится в сообщении управления генерального контролера Панамы в Х.

Hutchison Ports управляет портами с обоих сторон канала, говорится в сообщении агентства Reuters. Через канал ежегодно проходит около трех процентов мировой морской торговли.

Накануне Трамп в своей инаугурационной речи объявил о планах в ближайшее время вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче ошибкой.



После этого, управление генерального контролера Панамы разместило в своем X видео, на котором видно, что около десяти человек в костюмах выходят из автобуса в местные офисы Hutchison Ports, чтобы начать аудит.

Компания впервые получила возможность управлять двумя портами в 1997 году, когда Гонконг был возвращен Великобританией под власть Китая и продлила ее в 2021 году.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом, заявив, что «канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета».

В то же время, по словам президента, панамские власти готовы к диалогу, если он не будет подрывать права, суверенитет Панамы и ее право собственности на канал.

В 1903 году США поддержали отделение Панамы от Колумбии и подписали с ней соглашение, по которому Вашингтон получил «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Однако на фоне усиливающихся антиамериканских настроений в Панаме в 1977 году стороны подписали два соглашения. Одно из них подразумевало, что к 1999 году управление каналом будет полностью передано панамским властям. Согласно второму — договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, — США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути. То есть, поясняет WSJ, США имеют право на применение силы только в случае военной или враждебной угрозы мирному проходу судов.