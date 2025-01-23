WP: в СНБ США отстранили десятки отвечавших за Украину, КНДР и Иран сотрудников

WP узнала о «чистке» отвечавших за Украину в Совете нацбезопасности США

Совет национальной безопасности США отстранил от работы и отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, глава аппарата советника президента США по нацбезопасности Брайан Маккормак 22 января провел «короткий разговор», в котором сказал чиновникам из числа помощников или прикомандированных сотрудников, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть «на связи».

Он также сказал, что они должны вернуться на место работы только в том случае, если их попросят об этом начальники.

WP связала подобные меры с «чисткой», которую проводит новый президент США Дональд Трамп в руководстве США, чтобы привести его в соответствие с будущим курсом своей администрации.

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