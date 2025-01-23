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Политика ,  
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Трамп пригрозил уголовными делами чиновникам за препятствие депортациям

Министерство юстиции США поручило федеральным прокурорам проводить расследования в отношении должностных лиц штатов и представителей местных органов власти, которые, по их мнению, препятствуют борьбе нового президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией, сообщает Associated Press (AP). Об этом же пишет The Washington Post.

Ведомство пригрозило чиновникам уголовными делами в случае попыток воспрепятствовать этим мерам, отмечает агентство.

Издание ссылается на записку исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора Эмиля Бове. В ней говорится, что Министерство юстиции США должно выявлять законы штатов, а также политику местных властей, которые «угрожают» усилиям Трампа в борьбе с нелегальными мигрантами. Законы, которые прокуроры сочтут препятствием для курса новой администрации, им поручено оспаривать в суде.

Такое требование является предупреждением десяткам так называемых юрисдикций-убежищ по всей Америке, говорится в сообщении AP. Термин «убежище» не имеет юридического определения, он, охватывает целый ряд мер по защите иммигрантов, предпринятых властями отдельных муниципалитетов. Обычно законы об убежищах ограничивают сотрудничество местных правоохранительных органов с федеральными иммиграционными властями, уточнило агентство.

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Трамп неоднократно заявлял, что начнет «самую масштабную» борьбу с нелегальной миграцией, когда вступит в должность президента США.

После своей инаугурации, прошедшей 20 января, он подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов.Трамп поручил Министерству внутренней безопасности США, а также американским Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения из страны нелегалов, которые попадают в нее через южную границу.Также Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших в США через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища.

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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