 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Польша отказалась от иска к России из-за авиакатастрофы Качиньского

Обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска в 2010 году
Обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска в 2010 году (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Польша отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский (2005–2010), сообщила пресс-служба МИД Польши.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd», — говорится в заявлении.

В октябре 2023 года Збигнев Рау подписал соглашение с юридической компанией Эммерсона о подготовке иска в ЕСПЧ. В иске планировали заявить об «ответственности Российской Федерации за нарушения прав человека, совершенные в связи с авиакатастрофой». Иск должен был включать утверждения о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на жизнь, и «нарушении прав семей жертв этого события».

В сентябре 2022 года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Это стало следствием выхода Москвы из Совета Европы в середине марта того же года.

В Польше заявили о «конце лжи» про роль России в крушении Ту-154
Политика
Фото:UPPA / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позднее в Польше начали новое расследование. В апреле 2022 года тогдашний глава комитета по расследованию авиакатастрофы Мачеревич обвинил в авиакатастрофе российские спецслужбы. Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Согласно версии СК России, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В декабре 2023 года после того, как новым премьер-министром Польши стал Дональд Туск (до него с 2015 года у власти в Польше находилась партия «Право и справедливость», которую возглавляет брат Леха Качиньского — Ярослав Качиньский), польские власти решили ликвидировать комиссию по расследованию авиакатастрофы. После этого заместитель министра обороны Цезарь Томчик подчеркнул, что ликвидация комиссии стала «концом лжи польского государства». По его словам, это также конец бессмысленных трат на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин смоленской катастрофы.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Польша ЕСПЧ судебный иск авиакатастрофа Лех Качиньский Смоленск
Материалы по теме
В канцелярии Туска призвали дать уголовную оценку «смоленской комиссии»
Политика
Заявившая о вине России в падении Ту-154 комиссия отказалась распускаться
Политика
Польша решила отказаться от иска к России о падении самолета президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Axios узнало, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца Политика, 23:48
ВМС США опровергли данные о ракетном ударе хуситов по кораблю Ocean Jazz Политика, 23:39
Боррель назвал сроки соглашения по использованию активов России Политика, 23:35
Совкомбанк сообщил об открытии ООН счета в российском банке Бизнес, 23:19
Прокуратура рассказала, в какое СИЗО отправили Блиновскую Общество, 23:01
Польша отказалась от иска к России из-за авиакатастрофы Качиньского Политика, 22:53
Как в Алма-Ате ощущалось землетрясение на границе Казахстана. Видео Общество, 22:51
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 22:39
Маск с сыном посетил Освенцим на фоне обвинений в антисемитизме Общество, 22:36
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 22:20
Насколько ЕС приблизился к одобрению нового пакета помощи Украине Политика, 22:05
СКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо» Спорт, 22:05
На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7 Общество, 21:50
Канделаки позвала дипломата из Казахстана в Россию после спора о языке Политика, 21:48