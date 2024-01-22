Польша отказалась от иска к России из-за авиакатастрофы Качиньского

Обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска в 2010 году (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Польша отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский (2005–2010), сообщила пресс-служба МИД Польши.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd», — говорится в заявлении.

В октябре 2023 года Збигнев Рау подписал соглашение с юридической компанией Эммерсона о подготовке иска в ЕСПЧ. В иске планировали заявить об «ответственности Российской Федерации за нарушения прав человека, совершенные в связи с авиакатастрофой». Иск должен был включать утверждения о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на жизнь, и «нарушении прав семей жертв этого события».

В сентябре 2022 года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Это стало следствием выхода Москвы из Совета Европы в середине марта того же года.

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позднее в Польше начали новое расследование. В апреле 2022 года тогдашний глава комитета по расследованию авиакатастрофы Мачеревич обвинил в авиакатастрофе российские спецслужбы. Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Согласно версии СК России, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости.

В декабре 2023 года после того, как новым премьер-министром Польши стал Дональд Туск (до него с 2015 года у власти в Польше находилась партия «Право и справедливость», которую возглавляет брат Леха Качиньского — Ярослав Качиньский), польские власти решили ликвидировать комиссию по расследованию авиакатастрофы. После этого заместитель министра обороны Цезарь Томчик подчеркнул, что ликвидация комиссии стала «концом лжи польского государства». По его словам, это также конец бессмысленных трат на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин смоленской катастрофы.