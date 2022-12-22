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Герасимов заявил об ожесточенных боях с самого начала спецоперации

Герасимов: боевые действия носили ожесточенный характер с самого начала спецоперации
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевые действия на Украине носили ожесточенный характер с самого начала спецоперации, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе других стран. Расшифровка его речи опубликована на сайте Минобороны.

«Боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», — сказал Герасимов.

По его словам, общая протяженность линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации достигает 815 км. «Основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой народной республики», — подчеркнул генерал. Глава ДНР Денис Пушилин в середине октября заявил, что под контролем России находится уже больше половины территории республики.

Герасимов напомнил, что в результате «активных наступательных действий» была взята под контроль ЛНР, «с минимальными потерями взят город-порт Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, территориями Херсонской и Запорожской областей».

Продолжается и «нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины, местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации», указал глава Генштаба. Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября, после теракта на Крымском мосту, в организации которых Москва обвиняет украинские спецслужбы.

Теги
Валерий Герасимов Генштаб ВС Военная операция на Украине
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