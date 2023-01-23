Медведев рассказал, как поступать с «антигосударственными» силами

Медведев: сил с антигосударственной позицией не должно быть в политическом ландшафте

В прошлом году стало ясно, «кто друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе», заявил замглавы Совбеза. Он говорил с единороссами о том, с какими иностранными партнерами можно строить отношения

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России, глава «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что нужно исключить из политического ландшафта те политические силы, которые пытаются занимать антигосударственную позицию за рубежом. Его слова приводятся в телеграм-канале партии.

По словам Медведева, «Единая Россия» может помочь другим парламентским партиям выстроить отношения «с идеологически близкими» иностранными партнерами. Он отметил, что борьба против «внешнего врага» сейчас имеет более важное значение, чем межпартийные разногласия.

«Понятно, что партия все равно будет отстаивать свою идеологию, воплощать в жизнь свою программу. <...> Но в том, что касается зарубежной работы, такую линию можно выстраивать в качестве единой линии», — сказал Медведев на первом в 2023 году заседании Бюро Высшего совета партии.

Глава партии призвал все общественные и политические силы объединиться, чтобы добиться всех целей на Украине, а затем создать условия для дальнейшего развития России и для благополучия и безопасности граждан.

Замглавы Совбеза назвал российскую военную операцию «вынужденной и крайней мерой в ответ на подготовку агрессии США и их сателлитов», из-за их действий мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны. Ранее он называл боевые действия на Украине «новой Отечественной войной», в которой, по его утверждению, российские войска одержат победу, «как в 1812 и 1945» годах.

Медведев предложил подумать над развитием партийной дипломатии, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, БРИКС и Африканский союз, что позволит сформировать «влиятельную межпартийную коалицию сторонников многополярного мира».

По его словам, в прошлом году стало ясно, «кто друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе». Это значит, что с одними Россия готова дальше строить «доверительные взаимовыгодные отношения», а с другими — договариваться больше не о чем, цитирует замглавы Совбеза ТАСС.

Накануне Медведев не исключил, что в случае затяжных боев на Украине может образоваться новый военный альянс из тех стран, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов». В таком случае США «окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев», а в мир снова вернется равновесие. «Если, конечно, не будет слишком поздно», — предупредил он.