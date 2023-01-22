Медведев допустил появление альянса стран, «которых достали американцы»

Появление альянса противников США приведет к тому, что Вашингтон «кинет» Брюссель и Киев, считает Медведев. При этом он уверен, что союзники Украины будут «неопределенно долго» пытаться измотать или уничтожить Россию

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В случае затягивания конфликта на Украине может сложиться альянс из тех стран, «которых достали американцы», считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

По его мнению, появление такого альянса приведет к тому, что США «кинут» Европу и Украину, а мир придет в равновесное состояние. «Если, конечно, не будет слишком поздно», — отметил он.

Медведев уверен, что встреча союзников Украины на базе «Рамштайн» и выделение Киеву тяжелых видов вооружения не оставляют сомнений, что «наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше уничтожить».

«И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий», — пишет Медведев.

Встреча контактной группы по обороне Украины прошла 20 января на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Одной из центральных тем стала отправка Киеву танков западного образца, однако решения о поставках немецких Leopard принято не было. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять эту технику в одиночку, а также объяснял нежелание выделить танки риском втягивания НАТО в военный конфликт с Россией. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил создать коалицию стран для поставок танков Украине. Позицию ФРГ он назвал неприемлемой. Ранее Польша заявляла о готовности поставить Leopard Украине без согласия Германии.

Власти России неоднократно критиковали страны Запада за поставки оружия Украине; в Москве считают, что подобные действия ведут к эскалации конфликта.