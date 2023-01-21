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Медведев назвал бои на Украине «новой Отечественной войной»

Медведев — Боррелю: бои на Украине — это «новая Отечественная война», как в 1812 и 1945
Глава европейской дипломатии Боррель напомнил о победе России над Наполеоном и Гитлером, указав, что Москва привыкла «бороться до конца». Медведев в ответ призвал считать европейцев и «укронацистов» наследниками тех противников
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боевые действия на Украине являются «новой Отечественной войной», в которой российские войска одержат победу «как в 1812 и 1945» годах, заявил в телеграм-канале зампред Совета безопасности, бывший президент Дмитрий Медведев.

«Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», — написал он.

Так Медведев отреагировал на слова замглавы Еврокомиссии Жозепа Борреля, напомнившего о войне Российской империи и СССР с наполеоновской Францией и нацистской Германией в XIX и XX веках. «Россия — великая страна, великая нация, которая привыкла бороться до конца», — подчеркнул он и заверил, что Москва располагает «огромными силами и возможностью продолжать». Боррель призвал в этих условиях дать Киеву танки и другое тяжелое вооружение: «Украину необходимо снабдить необходимым оружием не только для того, чтобы дать отпор, как они это делают, но и для того, чтобы вернуть земли».

Власти России критикуют поставки западными государствами вооружений на Украину. «Великобритания, другие европейские страны — Польша и т.д, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, — не способны изменить ситуацию на месте», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Медведев назвал бои на Украине «новой Отечественной войной»
Медведев назвал бои на Украине «новой Отечественной войной»

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Медведев Жозеп Боррель Великая Отечественная война Отечественная война Евросоюз

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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