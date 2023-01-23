Посольство ответило на статью NYT о связи России с рассылкой бомб по почте в Испании

Посольство ответило на статью о России и рассылке бомб в Испании

В статье The New York Times о связи «Русского имперского движения» и военной разведки с отправкой посылок с бомбами нет ни одной улики, а только мнение официальных лиц США и Европы, указали в дипмиссии

Посольство Украины в Мадриде (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

В статье газеты The New York Times о связи «Русского имперского движения» и российской военной разведки с отправкой посылок со взрывными устройствами в Испании нет ни одной улики, сообщило посольство России в этой стране.

«Основное резюме фантастической статьи «Российские агенты подозреваются в руководстве ультраправой группировкой для отправки писем-бомб в Испанию» американской газеты The New York Times: «Американские и европейские официальные лица СЧИТАЮТ, что российская военная разведка виновна», — отметили в диппредставительстве.

Там также привели в пример материал издания El País под названием «Россия организовала отправку конвертов со взрывчаткой в учреждения», которое упомянуло в конце, что «ответственность Кремля за отправку [посылок] в Испанию неясна».

Посольство также упомянуло «инсинуацию» The New York Times о связи российских сторонников превосходства белой расы с ультраправыми организациями в Испании, которые, «по всей видимости, и совершили атаки».

Заминированные посылки были отправлены в конце ноября и начале декабря в том числе премьер-министру Испании Педро Санчесу, Минобороны, а также в посольства США и Украины. В результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал сотрудник. Одна из бомб была отправлена почтой в офис компании Instalaza в Сарагосе (она производит гранатометы, которые Испания поставляет на Украину), а другая — на авиабазу Торрехон-де-Ардос под Мадридом. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, посольства Украины получили 17 посылок со взрывчаткой или глазами животных. Официальный представитель ведомства Олег Николенко затем уточнил, что всего зафиксировано «33 случая угрозы в 17 странах: одна попытка теракта, два сообщения о минах, один вандализм, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов».

Как писала накануне The New York Times, с отправкой бандеролей с бомбами, по мнению американских и европейских официальных лиц, могут быть связаны представители «Русского имперского движения» и российская военная разведка, по указке которой те действовали. Члены этой организации находились в Испании и были связаны с местными ультраправыми, сообщало издание.

В самом «Русском имперском движении» это отрицают. Там утверждают, что они «не занимаются ни разведкой, ни террором», и исключили свою причастность к каким-либо террористическим акциям.