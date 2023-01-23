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Арахамия пообещал «активно сажать» после публикаций о генераторах и яйцах

Глава фракции «Слуга народа» в Раде Арахамия: весной будем активно сажать коррупционеров
Скандалы с закупками генераторов и обвинения в адрес Минобороны Украины показали, что некоторые «мародерят без страха и совести», считает глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. Страну ждут «посадки», заявил он
Давид Арахамия
Давид Арахамия (Фото: Michael Buholzer / Reuters)

Украинских коррупционеров весной начнут сажать, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в Telegram. По его словам, чиновников всех уровней с февраля прошлого года «по официальным и неофициальным каналам» постоянно предупреждали, что нужно перестать заниматься «сомнительными делами» и «сфокусироваться на помощи пострадавшим».

«До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», — написал Арахамия.

По его словам, на Украине в ближайшее время завершится конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), после чего построение независимой антикоррупционной инфраструктуры будет завершено.

Арахамия сказал, что «некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести». «Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны», — пояснил он, пообещав инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти.

В воскресенье, 22 января, «РБК Украина» и «Украинская правда» сообщили со ссылкой на источники, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Его заподозрили в получении взятки в размере $400 тыс. при закупке генераторов на 1,8 млрд грн (3,34 млрд руб.), писала «Украинская правда». В понедельник, 23 января, правительство уволило Лозинского с должности заместителя министра. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, его заместитель входил в состав преступной группы, которая занималась хищением бюджетных средств. Он также подтвердил, что Лозинского задержали при передаче взятки в размере $400 тыс.

21 января «Зеркало недели» опубликовало расследование о контрактах Минобороны Украины на услуги организации питания в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Из публикации следовало, что оборонное ведомство согласовало закупку продуктов питания с ООО «Актив компани» по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов «Сільпо» в спальном районе столицы.

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В частности, контракты для Минобороны подразумевали закупки яиц по цене 17 грн за штуку (31,6 руб.), тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн (13 руб.) за штуку; картофеля по 22 грн (41 руб.) за 1 кг при розничных ценах 8–9 грн (примерно 17 руб.); и куриных бедер по 120 грн за 1 кг (223 руб.), тогда как в магазине цена составляет 80 грн за 1 кг (149 руб.). Контракт был заключен в декабре на сумму более 13 млрд грн (24 млрд руб.), его подписал директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Минобороны Украины заявило, что «материал журналистов содержал признаки преднамеренных манипуляций и вводит в заблуждение», и пообещало провести внутреннюю проверку, а также обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы разобраться с «распространением заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период». Глава украинского Минобороны Алексей Резников 23 января назвал публикацию «искусственной информационной атакой под вымышленным предлогом» и связал расследование с попытками вернуть «монополию на рынок».

Министр обороны также опубликовал в Facebook (компания — владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена) подробный комментарий об особенностях поставок для нужд военных. Резников указал, что в публикации «Зеркала недели» есть ряд грубых ошибок.

В частности, по его словам, ведомство не покупает отдельные продукты, а закупает услуги по организации питания, куда включены в том числе затраты на логистику с учетом подвоза к линии соприкосновения, а в некоторых случаях — и затраты на приготовление пищи, при этом контракты заключаются на год по фиксированной цене, а риски по изменению стоимости продуктов и затрат на логистику берет на себя поставщик. Также, по словам Резникова, журналисты сравнивали «несопоставимые вещи» — цены за банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм, цены за литр с ценой за килограмм, цены за вес нетто с ценой за вес брутто и др.

Аномальные цены на яйца, по его словам, связаны с технической ошибкой, которая была допущена поставщиком при переносе данных из одной таблицы в другую. «Яйца — единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуку, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу», — написал Резников, в заключение связав «публичные вбросы» такой информации с обсуждением планов поставок помощи для Украины странами НАТО.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
коррупция Давид Арахамия Украина НАБУ
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