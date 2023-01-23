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Арахамия назвал долгом депутатов отдать лишние миллионы в помощь Украине

Зампредседателя фракции «Слуга народа» Халимона уволили после сообщений о покупке особняка
Давид Арахамия
Давид Арахамия (Фото: David_Arakhamia / Telegram)

Фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде решила уволить с должности заместителя председателя Павла Халимона после сообщений о том, что в июне 2022 года он приобрел особняк за миллионы гривен через подставное лицо. О решении в своем телеграм-канале сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Он заявил, что «нравственная составляющая» поступка Халимона противоречит ценностям партии. «Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг», — написал депутат. Арахамия призвал правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку действиям Халимона.

О том, что народный депутат в июне 2022 года приобрел особняк в центре Киева на Печерских холмах, стало известно из расследования издания «Украинская правда». Общая стоимость дома и земельного участка составила 10,3 млн грн (19,4 млн руб.). При этом владельцем особняка и земельного участка в госреестре значится не Халимон, а гражданка Украины Анастасия Котеленец. При заключении сделки представителем Котеленец выступала Наталья Ропчан — бывшая помощница Халимона, работавшая вместе с ним в Главном территориальном управлении юстиции в Черниговской области.

В середине января президент «Шахтера» миллиардер Ринат Ахметов после сделки с лондонским «Челси», у которого клуб за €100 млн купил футболиста Михаила Мудрика, объявил, что пожертвует 1 млрд грн (более €25 млн) на помощь украинским военным, участвовавшим в боевых действиях в Мариуполе и на комбинате «Азовсталь», а также семьям погибших солдат.

Теги
Давид Арахамия Верховная рада Украины Депутаты
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