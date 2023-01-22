Минобороны Украины попросит СБУ проверить публикации о завышении цен на продукты для армии

В ВСУ назвали манипуляцией данные о завышении цен на продукты для армии

Украинское министерство попросило СБУ расследовать распространение «заведомо ложных сведений». Журналист Юрий Николов сообщал, что Минобороны закупает продовольствие по завышенным ценам

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Минобороны Украины назвало ложью и манипуляцией публикации в СМИ о том, что ведомство закупает продукты для военных в два-три раза дороже, чем в магазинах, и пообещало обратиться в СБУ.

«Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство обратится в СБУ, чтобы та расследовала распространение «заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период».

Глава украинского Минобороны Алексей Резников обратился к председателю комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание и заслушать данные об обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военных на 2023 год, пишет «Украинская правда».

Накануне издание ZN.ua сообщило, что Минобороны Украины закупает ряд продуктов для военных по завышенным в два-три раза ценам. Журналист Юрий Николов ссылался на контракт ведомства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Он был заключен 23 декабря на 13,16 млрд грн ($358,2 млн).

В материале говорилось, что министерство покупает яйца по 17 грн за штуку (в магазине они стоят 7 грн), картофель — по 22 грн за 1 кг (соответственно 8–9 грн), куриные бедра — по 120 грн за 1 кг (80 грн).

По данным издания, контракт был заключен с ООО «Актив Компани». В 2021 году налоговая служба аннулировала у него свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций.

В 2019 году компания проходила по уголовному делу, которое было связано с тендером на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что государственная аудиторская служба Украины проводит проверку в отношении Минобороны после появления материала о закупках по завышенным ценам.