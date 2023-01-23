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СБУ передала в суд дела против Володина и Авксентьевой из-за ДНР и ЛНР

СБУ: дела против 55 депутатов Госдумы, в том числе Володина, переданы в суд
В СБУ считают, что депутаты, которые поддержали признание независимости ДНР и ЛНР, в итоге способствовали началу боевых действий на Украине. Среди обвиняемых депутатов — Володин, Васильев, Авксентьева, Валуев, Боярский-младший
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд уголовные дела против 55 депутатов Государственной Думы России, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР в феврале прошлого года, сообщается в телеграм-канале СБУ.

Депутатов обвиняют по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), им грозит до 15 лет лишения свободы «или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества».

Обвинения выдвинуты против тех парламентариев, которые 15 февраля прошлого года обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик Донбасса, а 22 февраля проголосовала за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними. Как считают в СБУ, эти действия в итоге способствовали началу боевых действий на Украине.

В списке СБУ, размещенном на ее сайте, 55 имен, среди них — спикер Думы Вячеслав Володин (на Украине он объявлен в розыск), руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев, депутат от «Новых людей» и экс-глава Якутска Сардана Авксентьева, единороссы Николай Валуев и Сергей Боярский (сын артиста Михаила Боярского) и др.

На Украине в связи со спецоперацией выдвинуты обвинения в адрес многих российских чиновников и военных. Осенью прошлого года Киев объявил в розыск министров обороны и внутренних дел Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева, главы СВР, ФСБ, Росгвардии Сергея Нарышкина, Александра Бортникова, Виктора Золотова, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, замглавы и секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева и Николая Патрушева, генерала армии Сергея Суровикина (командовал объединенной группировкой войск на спецоперации до января), представителей российских МИДа и Минобороны Марию Захарову и Игоря Конашенкова и др. Их обвиняют по той же статье, что и депутатов Думы.

В России возбуждены дела в отношении украинских политиков и чиновников. К примеру, 13 апреля 2022 года СК сообщил о деле против депутата Рады Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных.  В январе 2023 года председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело на сотрудников СБУ за преследование главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной: в СК сочли такое решение Киева незаконным.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Вячеслав Володин Сердара Авксентьева ДНР ЛНР СБУ
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