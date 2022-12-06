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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины

Лефортовский суд заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИДа Джапарову
Ирина Верещук
Ирина Верещук (Фото: vereshchuk.iryna / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера и министра по вопросам интеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирину Верещук и первую замглавы МИД страны Эмине Джапарову, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Обеих обвиняют по ст. 280.2 УК (нарушение территориальной целостности России, до десяти лет лишения свободы). Верещук и Джапарова объявлены в международный розыск и арестованы на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на ее территории.

Ходатайство о заключении обвиняемых под стражу подала ФСБ.

Верещук занимает должность министра и замглавы правительства с ноября прошлого года. После начала российской военной операции она отвечала за эвакуацию жителей Донбасса на подконтрольные Киеву территории. Министр предупреждала, что за участие в референдумах о присоединении к России украинцам на контролируемых Москвой территориях может грозить тюремный срок до 12 лет. В конце сентября такие голосования прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, они вошли в состав России.

Джапарова — замминистра иностранных дел с 2020 года. Она отвечает за сотрудничество с международными организациями и «координирует работу по реализации целей и задач Крымской платформы», которая направлена на поиск путей возврата полуострова под контроль Украины.

Теги
Ирина Верещук Украина новости Лефортовский суд
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Ваш доход
0
Ставка
0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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