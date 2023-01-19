Посольство объяснило отказы в выходе из гражданства действиями Эстонии

Посольство в Эстонии назвало условия для приема заявлений о выходе из гражданства

Посольство России в Эстонии объяснило причины ограничения и приостановки консульских услуг враждебными действиями эстонских властей. Об этом говорится в ответе посольства на запрос РБК.

«Враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели, к сожалению, к сбоям в консульском обслуживании граждан. В настоящее время консульский отдел Посольства вынужден выполнять только неотложные действия», — говорится в сообщении.

В посольстве пообещали, что после реорганизации работы прием граждан по консульским вопросам, в том числе по вопросам гражданства, будет восстановлен. По плану, это произойдет в феврале.

Накануне посольство сообщило, что временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства.

В начале января МИД Эстонии сообщил послу России в стране Владимиру Липаеву о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек с 1 февраля 2023 года.

«Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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