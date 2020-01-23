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Президент Польши назвал правильным решение пропустить форум по Холокосту

По мнению Анджея Дуды, организаторы форума в Израиле исказили историю, полностью проигнорировав участие польских солдат в борьбе против нацистской Германии
Анджей Дуда (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не участвуя во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Об этом он сообщил журналистам на форуме в Давосе, передает Gazeta Prawna.

Дуда упрекнул организатором форума в искажении истории. Он посетовал на то, в фильмах, которые были подготовлены организаторами форума, ни слова не говорилось о борьбе поляков против нацисткой Германии, а ему самому не разрешили выступить.

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Президент отметил, что польские солдаты сражались бок о бок с западными союзниками на западе и юге, а на восточном фронте бок о бок с Красной армией. «Все это было опущено, это печальный факт для меня», — сказал Дуда. «Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение, не будучи там [на форуме]. Потому что если бы я был там, мне было бы трудно терпеть эту ситуацию, и мне пришлось бы терпеть это молча, потому что мне не дали слово», — сказал президент.

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Форум в Иерусалиме проводился 22 и 23 января и был приурочен к 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Организатором форума, помимо правительства Израиля, выступал Всемирный фонд памяти холокоста, который возглавляет владелец «Акрона», президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.

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Дуда решил не ехать на форум. Газета Gazeta Wyborcza сообщала, что основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль было присутствие на мероприятиях президента России Владимира Путина. Еще одной причиной, почему Дуда отказался ехать на форум, стало «отсутствии необходимого фона» для его выступлений, поскольку основными докладчиками должны были заявлены президенты России и Израиля — Владимир Путин и Реувен Ривлин, писало издание.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Польша, Анджей Дуда, Холокост, форум
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