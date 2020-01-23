Президент Польши назвал правильным решение пропустить форум по Холокосту

По мнению Анджея Дуды, организаторы форума в Израиле исказили историю, полностью проигнорировав участие польских солдат в борьбе против нацистской Германии

Анджей Дуда (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не участвуя во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Об этом он сообщил журналистам на форуме в Давосе, передает Gazeta Prawna.

Дуда упрекнул организатором форума в искажении истории. Он посетовал на то, в фильмах, которые были подготовлены организаторами форума, ни слова не говорилось о борьбе поляков против нацисткой Германии, а ему самому не разрешили выступить.

Президент отметил, что польские солдаты сражались бок о бок с западными союзниками на западе и юге, а на восточном фронте бок о бок с Красной армией. «Все это было опущено, это печальный факт для меня», — сказал Дуда. «Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение, не будучи там [на форуме]. Потому что если бы я был там, мне было бы трудно терпеть эту ситуацию, и мне пришлось бы терпеть это молча, потому что мне не дали слово», — сказал президент.