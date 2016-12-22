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Игорь Матвиенко рассказал о своей работе в Putin Team
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Игорь Матвиенко рассказал о своей работе в Putin Team
Политика, 23 янв, 18:41
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Игорь Матвиенко рассказал о своей работе в Putin Team
Продюсер группы «Любэ» рассказал, что помогает движению Овечкина с созданием мультимедийного контента для проекта
Игорь Матвиенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Продюсер Игорь Матвиенко заявил РБК, что движение в поддержку президента Putin Team финансирует, прежде всего, хоккеист Александр Овечкин, а поддержкой занимается проект «Жить» — последний занимается созданием контента для распространения, а также акций движения. Об этом говорится в сообщении Матвиенко, поступившем в РБК.

«Финансирует проект, прежде всего, Александр Овечкин, и частично мы сами, а главная помощь — это, конечно же, время тех известных (и не только в нашей стране) спортсменов, артистов, актеров, которые ездят в детские дома, принимают участие в акциях или просто поддерживают нас добрым словом. А главное, что нас всех объединяет, — это любовь к родине и вера в сильного президента России», — сказал Матвиенко.

Деятельность проекта «Жить» в Putin Team направлена прежде всего на создание аудиовизуальной продукции, уточнил Матвиенко. По словам Матвиенко, участники Putin Team не занимаются продвижением в социальных сетях на коммерческой основе.

Игорь Матвиенко — продюсер групп «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика» и других, а также артистов Виктории Дайнеко, Сати Казановой, Людмилы Соколовой.

О том, что Матвиенко и его проект «Жить» занимаются продвижением Putin Team, 22 января написал The Bell. Издание отмечало, что размещением роликов на YouTube занимается бывший сотрудник рекламного агентства Тины Канделаки «Апостол» Виктор Савватеев. The Bell, ссылаясь на представителя движения и на источник из числа его участников, сообщал, что проект финансирует непосредственно Овечкин. По данным Forbes, доход Овечкина в 2017 году составил $14,5 млн.

Овечкин заявил о создании движения 2 ноября прошлого года, он призвал людей, поддерживающих действующего президента, объединиться и показать «сильную и сплоченную Россию». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день рассказал, что в Кремле приветствуют инициативу хоккеиста.

В Putin Team с тех пор вступили шахматист Сергей Карякин, актер Михаил Галустян, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, актриса Анастасия Заворотнюк, певец Николай Басков. Всего в движении участвуют более 70 человек.

Авторы: Егор Губернаторов, Андрей Гатинский.
Теги: Александр Овечкин , Игорь Матвиенко , Putin Team
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