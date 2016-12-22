Овечкин вошел в пятерку самых дорогих игроков НХЛ по версии Forbes

Хоккеист Александр Овечкин занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала Forbes.

Общий доход 32-летнего спортсмена в 2017 году составляет $14,5 млн ($10 млн по контракту с «Вашингтоном», остальное — от спонсоров). По сравнению с прошлым годом его доход вырос на $500 тыс. В 2016 году Овечкин занял пятое место в списке.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял канадский нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз, который заработал $16 млн (из них $13,8 млн по контракту). За ним следует канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби ($10,9 млн по контракту, $4,8 млн от спонсоров).

Еще один нападающий «Чикаго» Патрик Кейн (США) занял третье место ($14,8 млн, в том числе $13,8 млн по контракту).

​Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он провел за клуб 949 матчей, набрав 1063 очка. Он шесть раз признавался лучшим снайпером лиги и трижды самым ценным игроком регулярного чемпионата.