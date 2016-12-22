В Кремле ответили на слова главы МИД Украины о «трюке» с военной техникой

Пресс-секретарь президента России сказал, что власти Украины должны четко сказать, хотят ли они забрать свою военную технику из Крыма

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Слова Владимира Путина о готовности передать Украине остатки военной техники украинской армии, оставшейся на территории Крыма после включения полуострова в состав России, необходимо рассматривать как официальное предложение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне не известно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но даже если они не были отправлены, то по большому счету в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации», — сказал Песков, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что в Киеве не получали официального обращения по поводу находящейся в Крыму военной техники.

Слова Путина украинский министр назвал «трюком», призванным продемонстрировать наличие диалога по поводу Крыма.

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России — показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — сказал Климкин, отметив, что в соответствии с нормами Гаагской конвенции о правилах ведения войны оружие должно возвращаться после заключения мира.

Отвечая на вопрос журналистов, следует ли понимать эти слова украинского министра как свидетельство того, что Киев не хочет забирать свою технику, Песков 23 января призвал не заниматься трактовкой.

«Все-таки Киев должен сказать «да» или «нет», — сказал Песков.

11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику, в том числе десятки кораблей и боевых самолетов.

«Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — сказал тогда президент России.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ предложил России «вместе с флотом вернуть Крым». Киев, заявил чиновник, готов принять полуостров «в ближайшее время».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Власти Украины не признают итоги голосования и считают полуостров аннексированным.